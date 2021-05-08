Донецк, 8 мая 2021, 23:47 — REGNUM На западе Донецка в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 8 мая представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»
Трагедия произошла в поселке шахты «Трудовская».
»В результате обстрела со стороны ВФУ … погиб мирный житель», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, 8 мая представительство ДНР в СЦКК сообщило, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка.
Читайте также: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка — СЦКК