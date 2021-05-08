Черкесск, , 23:39 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проводится проверка по факту гибели в горах туриста из Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР 8 мая.

Известно, что 1 мая 2021 года в составе опытных единомышленников 34-летний турист из Ростовской области начал пеший поход из посёлка Архыз в посёлок Загедан. Около 14:00 мск 6 мая во время спуска по перевалу «Холодный» у потерпевшего ушёл снег из-под ног, он соскользнул и упал на склон. Несмотря на оказанную помощь, через несколько часов пострадавший скончался.

Следователи выясняют все детали произошедшего, назначены все необходимые экспертизы.