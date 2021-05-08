Кабул, , 23:22 — REGNUM

В столице Афганистана Кабуле в результате серии взрывов у школы погибли не менее 55 человек, около 150 получили ранения, сообщает 8 мая Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности.

Ранее сообщалось о 37 погибших.

Отмечается, что перед школой для девочек в афганской столице взорвался заминированный автомобиль. Большинство убитых и пострадавших — ученицы школы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Президент Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся терактом, обвинив в нем радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).