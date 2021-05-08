Москва, , 23:17 — REGNUM 21-летний воспитанник московского ЦСКА Наир Тикнизян попал в сферу трансферных интересов «Локомотива». Об этом 8 мая сообщил портал transfermarkt.

Контракт защитника молодежной сборной России U21 с ЦСКА рассчитан до конца сезона 2024/25. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Тикнизян принял участие в 27-ми матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и голевой передачей.

В текущем сезоне защитник в среднем за матч совершает 0,5 отбора и 0,7 перехвата. WhoScored оценивает игру футболиста на 6,27 балла.