Женева, Швейцария, , 23:11 — REGNUM Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 156 496 592 человека, за последние сутки в мире выявили 817 345 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 8 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 13 426 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 264 143.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 839 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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