Манчестер, Великобритания, , 23:08 — REGNUM 25-летний центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Дании Андреас Кристенсен получил травму в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги по футболу 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси». На замену игрока на 45-й минуте вышел Курт Зума. Степень повреждения пока неизвестна. Об этом 8 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В текущем сезоне Андреас Кристенсен принял участие в семнадцати матчах Английской Премьер-лиги. В рамках Лиги Чемпионов защитник вышел на поле в шести играх.

Датчанин перешел в «Челси» летом 2012-го года из «Брондбю» на правах свободного агента. В сезонах 2015/16 и 2016/17 футболист выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» на правах аренды.