Оренбург, , 22:45 — REGNUM 8 мая в рамках 41-го тура Футбольной Национальной Лиги 2020/21 одержал разгромную победу над «Иртышом» со счетом 4:0. Победа в этом матче гарантировала «Оренбургу» участие в Российской Премьер-лиге сезона 2021/22. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами отметились Александр Эктор, Денис Ткачук, Дмитрий Воробьев и Джоэл Фамейе.

«Оренбург», одержав победу и набрав 91 очко, за тур до конца укрепился на второй строчке и гарантировал себе участие в РПЛ 2021/22. «Иртыш» с 35-ю очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

Ранее сообщалось, что руководство «Оренбурга» планирует в июне начать реконструкцию домашнего стадионе «Газовик», чтобы соответствовать требованиям РПЛ. Стадион должен вмещать минимум 10 тысяч болельщиков. На данный момент «Газовик» рассчитан на 7,5 тысяч зрителей.