9 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили требование американских дипломатов к России расстаться с Крымом в пользу Украины.

Елизавета Коробова, , 00:02 — REGNUM Заявление представителей посольства США в Москве, согласно которому Вашингтон призвал передать Киеву полный контроль над Крымом, вызвало жаркую дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 8 мая в социальной сети Facebook.

Пациенты психиатрической больницы Цитата из к/ф «Пролетая над гнездом кукушки». 1975. США

«Для США и Украины — Крым территория. Для России же — люди. Вся разница между нами заключается в мышлении и менталитете. Поэтому жители Крыма выбрали Российскую Федерацию», — указала Елена К.

Многие пользователи напомнили представителям США, что жители Крыма приняли решение вернуться в состав Российской Федерации самостоятельно. Данный факт, по идее, должен был наоборот, вызвать поддержку со стороны Вашингтона, но этого почему-то не произошло.

«Люди проголосовали, изъявили желание вернуться в состав другого государства! Америка является оплотом демократии. Должны радоваться, что в Крыму наконец-то наступила демократия», — считает Gala Y.

Флаги России и Крыма Minsvyaz.ru

Некоторые комментаторы обратили внимание американских дипломатов на то, что перед тем, как выносить такие требования, США стоило бы самим подать пример. К примеру, люди предлагают вернуть Техас в Мексику.

«В таком случае Украине нужно вернуться в границы 1918 года, а Соединённым Штатам следовало бы вернуть Техас Мексике, просто в качестве примера», — поделился своим мнением Юра Б.

Другие призвали Соединённые Штаты потребовать того же от Израиля, за спиной у которого имеются конфликтные зоны.

«Вот пусть Штаты сначала потребуют такого же от Израиля, который создал мировой прецедент, заняв арабские территории. Так что это всё эмоции. Крым будет российским всегда! Точно также, как Израиль не освободит арабские территории», — написал Aleksandr E.

Часть пользователей оказалась убеждена, что такие жёсткие требования предъявляются только России. Другие же страны, зачастую наоборот, получают поддержку со стороны Вашингтона в подобных вопросах.

«Это те самые США или какие-то другие? США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами в марте 2019 года. Израиль захватил эту территорию у Сирии в ходе войны 1967 года, а в 1981 году — аннексировал её. ООН и мировое сообщество считают Голанские высоты оккупированной территорией и не признают суверенитета Израиля над этим регионом», — привёл историческую справку Vadim F.

Голанские высоты Staselnik

Нашлись и те, кто считает, что подобные заявления возникают в силу бессилия. Ведь иначе бы США уже нащупали рычаги, необходимые для того, чтобы Россия выполнила данные требования.

«Пациенты белого дурдома уже просто бесятся. Начали осознавать, что их призывы давно и многими странами уже просто игнорируются», — предположил Игорь К.

Напомним, 8 мая вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов назвал в интервью РИА Новости очередное требование американских властей вернуть полуостров Украине оскорблением.