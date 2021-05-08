Донецк, , 22:35 — REGNUM Петровский район Донецка обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 8 мая представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты «Трудовская», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела было повреждено остекление и фасад здания школы №116 по улице Самарская, 1, жилой дом и три хозпостройки по улицам Безлесная и Метеоритная, а также сгорел жилой дом по адресу: переулок Выборгский, 1/1».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ обстреляли из 120-мм минометов западную окраину Горловки.

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