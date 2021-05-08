Монако, , 22:33 — REGNUM 24-летний атакующий полузащитник «Монако» и сборной России Александр Монако попал в заявку на матч 36-го тура французской Лиги 1 «Реймс» — «Монако», который пройдет 9 мая в Реймсе на стадионе «Огюст Делон». Об этом сообщили на официальном сайте «монегасков».

На данный момент «Монако» с 71-м очком идет на четвертой позиции в турнирной таблице Лиги 1. «Реймс» с 42-мя очками расположился на одиннадцатой строчке.

Последние две недели Головин не смог принимать участие в матчах и был изолирован от команды из-за коронавирусной инфекции, которая была диагнозирована у футболиста после матча «Анже» — «Монако», который состоялся 25-го апреля.

Александр Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018-го года. «Монегаски» отдали за футболиста 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Головин принял участие в 18-ти матчах Лиги 1, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью голевыми передачами.