Мюнхен, Германия, , 22:16 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2020/21 на домашнем стадионе «Альянц Арена» со счетом 6:0 разгромила менхенгладбахскую «Боруссию». Об этом 8 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В дебюте матча таранный нападающий сборной Польши Роберт Левандовски открыл счет после передачи Давида Алабы — 1:0. На экваторе тайма Томас Мюллер удвоил преимущество хозяев — 2:0. На 34-й минуте матча Роберт Левандовски оформил дубль ударом «ножницами» — 3:0. В конце тайма Кингсли Коман довел счет до разгромного — 4:0. На экваторе второй половины Роберт Левандовски ударом с пенальти оформил хэт-трик — 5:0. На 86-й минуте Лерой Сане после передачи Сержа Гнабри установил окончательный счет — 6:0.

Две желтые карточки получили Флориан Нойхаус и Ханнес Вульф. На 75-й минуте встречи Тангу Ньянзу Куасси был удален с поля прямой красной карточкой. На матче работала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты судьи — Гиттельманн Кристиан и Марсель Унгер.

Составы команд:

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Дэвис, Эрнандес, Киммих, Мюллер, Алаба, Коман, Мусиала, Левандовски.

«Боруссия»: Цоммер, Ляйнер, Бенсебайни, Гинтер, Эльведи, Закариа, Лазаро, Хофманн, Тюрам, Эмболо.

Мюнхенская «Бавария», одержав 23-ю победу, набрала 74 очка и осталась на первой позиции. Менхенгладбахская «Боруссия» с 46-ю очками идет шестью строчками ниже.