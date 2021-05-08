Париж, 8 мая 2021, 22:16 — REGNUM Во время неформального саммита ЕС в Португалии в городе Порту президент Франции Эммануэль Макрон призвал Великобританию и США прекратить блокировать экспорт вакцин и ингредиентов, необходимых для их производства, для того чтобы укрепить глобальную солидарность вакцинации. Об этом 7 мая сообщает Le Parisien.
Президент подчеркнул, что из 110 миллионов произведенных в ЕС доз, 45 миллионов союз экспортирует и 65 миллионов сохраняет. По словам Макрона, «сегодня мы самые щедрые в мире из развитых стран».
В последние месяцы Макрон неоднократно заявлял, что необходимо обсудить «передачу технологий и навыков производства» вакцины против COVID-19.
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