Париж, , 22:16 — REGNUM Во время неформального саммита ЕС в Португалии в городе Порту президент Франции Эммануэль Макрон призвал Великобританию и США прекратить блокировать экспорт вакцин и ингредиентов, необходимых для их производства, для того чтобы укрепить глобальную солидарность вакцинации. Об этом 7 мая сообщает Le Parisien.

Эммаунэль Макрон «Для того, чтобы вакцина циркулировала, нужно не блокировать ингредиенты и сами вакцины <…> сегодня англосаксы блокируют многие из необходимых ингредиентов и вакцины. Сегодня 100% вакцин, производимых в Соединенных Штатах Америки, идут на американский рынок».

Президент подчеркнул, что из 110 миллионов произведенных в ЕС доз, 45 миллионов союз экспортирует и 65 миллионов сохраняет. По словам Макрона, «сегодня мы самые щедрые в мире из развитых стран».

Эммануэль Макрон «Мы, европейцы, уже год бьемся за то, чтобы вакцина была глобальным общественным благом, и я рад, что к нам прислушиваются».

В последние месяцы Макрон неоднократно заявлял, что необходимо обсудить «передачу технологий и навыков производства» вакцины против COVID-19.

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