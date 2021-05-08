Киев, , 22:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, который 8 мая выступил с обращением к жителям страны, призвал не допустить новой мировой войны. Заявление Зеленского по случаю Дня памяти и примирения опубликовано на сайте офиса украинского лидера.

По его словам, если бы у жителей Земли был шанс изменить какое-то глобальное событие в прошлом, то, вероятно, все бы выбрали единственный вариант: «избежать и не допустить Второй мировой войны».

«К сожалению, мы (жители Земли) не можем этого сделать… — отметил Зеленский. — Но можем и должны сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем».

То, что человечество усвоило урок 1939−1945 годов навсегда, «весь мир и все мировые лидеры» должны показывать сегодня, добавил президент Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении послов стран «Большой семёрки» (G7) и ЕС прибыл в Донбасс.

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