Париж, , 22:08 — REGNUM Франция с 8 мая расширила обязательный карантин на прибывающих из ещё семи стран — Турции, Бангладеш, Шри-Ланки, Пакистана, Непала, ОАЭ и Катара. Об этом сообщает Le Parisien.

пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь «Мы включили в список еще несколько стран, которые должны проходить обязательный карантин по прибытию».

Так, правительство сообщает, что пассажиры из Турции, Бангладеш, Шри-Ланки, Пакистана, Непала, ОАЭ и Катара теперь также должны проходить обязательный десятидневный карантин, как только они прибудут на французскую землю. До 8 мая подобное ограничение касалось прибывающих из пяти стран — Индии, Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР.

Путешественники, прибывающие из этих стран, должны пройти ПЦР-тест не более чем через 36 часов после прибытия. Пассажиры также должны будут сообщить авиакомпании о своем месте карантина во Франции. Однако мера, рассчитанная на десять дней, разрешает ежедневный выход на улицу между 10 и 12 часами.

Нарушителю карантина грозит штраф в размере от 1000 до 1500 евро. Габриэль Атталь также сообщил, что «1500 проверок» уже были проведены, и на 141 человека наложен штраф».

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