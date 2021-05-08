Москва, , 21:55 — REGNUM В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков — до 25 мм, сообщили 8 мая в столичном комплексе городского хозяйства.

«По состоянию на 19:00 в некоторых округах столицы уже выпало до 25 мм осадков, это почти половина месячной нормы», — говорится в сообщении.

Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Отмечается, что ночью в столице сильный дождь продолжится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что влияние на проведение воздушной части парада Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, может оказать непогода.

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