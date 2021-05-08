8 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в министерстве юстиции США при администрации Дональда Трампа прослушивали телефоны журналистов.

Джейн Спай, , 23:25 — REGNUM В США выяснилось, что в министерстве юстиции при бывшем президенте Дональде Трампе тайно прослушивали телефоны журналистов издания The Washington Post, которые были задействованы в расследовании роли России в президентских выборах 2016 года в США. Пользователи социальных сетей обсудили новость в Twitter.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«А в России разве не так делают?» — прокомментировал @arnoldmay5000.

Большинство пользователей назвали действия министерства юстиции беспределом, нарушающим Первую поправку к Конституции США, гарантирующую право на свободу прессы. Также они потребовали привлечь к ответственности Дональда Трампа и его союзников.

Дональд Трамп Max Goldberg

«Что ещё должны раскрыть, чтобы начали предпринимать хоть какие-то действия в отношении администрации Трампа? Серьёзно!» — написал @nicknak2016.

Пользователи предположили, что это не единичный случай превышения полномочий бывшим президентом и что вскоре вскроются ещё несколько подобных нарушений.

«Это сделала всего лишь маленькая часть администрации. Есть и больше», — прокомментировал @goolsbyjazz.

Некоторые комментаторы предположили, что Трамп следил не только за журналистами, но и, например, за представителями Республиканской партии в палате представителей и сенаторами.

«Время опубликовать записи из Овального кабинета. Хотя бы отправьте их Меррику Гарланду (Генеральный прокурор США. — Д.С.) для просмотра. Какие советы Трамп получал от иностранных лидеров и представителей и что он приказывал министерству юстиции и другим государственным агентствам?» — предложил @MyMoms1stKid.

Многие отметили ироничность ситуации, потому что Дональд Трамп постоянно говорил о том, что его прослушивают, а оказалось совершенно наоборот. В обсуждении также вспомнили 37-го президента США Ричарда Никсона, которому был объявлен импичмент из-за установки прослушивающих устройств в штаб-квартире Демократической партии.

Подслушивание Цитата из к/ф «Разговор». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1974. США

«Трамп придумал историю, в которой он был целью государственного переворота, затем сам устроил государственный переворот. Он придумал историю о том, что за ним шпионят политические оппоненты, потом он сам шпионил за своими политическими оппонентами. Здесь есть закономерность», — считает @dragool6.

«Это ничего не стоит, потому что сделано министерством юстиции при самом ноющем бывшем президенте, который постоянно жаловался на то, что за ним шпионят», — написал @Bellyhungry.

Многие пользователи не понимают, зачем Трампу нужны были эти записи, ведь они бесполезны.

«Так, и на кой чёрт им понадобились эти записи, мне кажется, что это превышение полномочий со стороны предыдущей администрации», — заметил @MichaelMjc40.

Некоторые комментаторы отметили, что обычные граждане уже никак не смогут повлиять на то, что произошло, и предложили ужесточить законодательство. Есть и те, кто не понял, почему издание так обеспокоено, ведь журналисты откуда-то тоже получают конфиденциальную информацию.

«Эм. Wapo (газета The Washington Post — Д.С.) и другие СМИ всегда находят способ получить конфиденциальную информацию. Так это нормально. Но для правительства это не нормально. Объясните это», — написал @spewingit.

«Да, мы знаем теперь… что мы сделаем по этому поводу… мы не можем ничего сделать… Байдену и Конгрессу нужно предложить новые законы… слишком много власти в том кабинете», — считает @NeoshoTiger.

Также в комментариях отметили, что они совсем не удивлены такой новостью, этого вполне можно было ожидать от администрации Трампа.

«Всё со словом «Трамп» переполнено нелегальной деятельностью, так что это не такой уж и сюрприз», — заметил @GlennFink3.