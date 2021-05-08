Лиссабон, 8 мая 2021, 21:30 — REGNUM Европейский союз и Индия выступили за всеобщий и равноправный доступ к вакцинам от COVID-19, сообщатся в совместном заявлении по итогам саммита ЕС — Индия, прошедшем в Порту (Португалия).
Стороны приветствовали вклад стран ЕС в производство вакцин, а также усилия Индии по производству и распространению вакцин.
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, за последние два месяца в мире было зарегистрировано больше подтверждённых случаев заражения коронавирусом, чем в первые полгода после официально объявленного начала пандемии. Большая часть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией была выявлена в Индии и Бразилии.
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