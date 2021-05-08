Москва, , 21:18 — REGNUM 12 мая в Москве пройдет прощание с композитором, писателем, народным артистом России Владимиром Качаном, который скончался 7 мая от COVID-19. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

«Мы (представители театра) назначили дату прощания с Владимиром Качаном на 12 мая», — сказал он, добавив, что церемония пройдет в Большом зале театра.

Райхельгауз добавил, что на Троекуровском кладбище Москвы будет похоронен Качан.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз сообщил, что 73-летний народный артист России Владимир Качан скончался в одной из больниц в Москве.

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