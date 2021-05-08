Элиста, , 20:57 — REGNUM Мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Калмыкии состоятся с учётом всех санитарных требований. Об этом в ходе регионального оперштаба сообщил главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

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«Празднование Дня Победы — важное событие для каждого жителя нашей страны. Считаю, что его проведение в текущем году возможно. Наиболее эффективным и безопасным в этот период будет проведение мероприятий на открытом воздухе. При этом необходимо при посещении торжественных событий соблюдать масочный режим и сохранять социальную дистанцию», — подчеркнул глава регионального управления Роспотребнадзора.

ИА REGNUM сообщало, что режим ограничительных мер в Калмыкии продлён до 30 мая 2021 года включительно.