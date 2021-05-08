Афины , , 20:57 — REGNUM За минувшие сутки в Греции выявили более 2,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

По последним данным, в стране за последние 24 часа выявили 2461 случай заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 360 577.

Также сообщается, что в Греции суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 10 978.

Как передавало ИА REGNUM, более 2,6 тыс. носителей SARS-CoV-2 выявили за сутки в Греции днем ранее.

Читайте также: В Греции за сутки выявили более 2,6 тыс. носителей SARS-CoV-2