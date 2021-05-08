Санкт-Петербург, 8 мая, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге за последние семь дней выросло на 0,61% по сравнению с предыдущей неделей. В настоящее время в городе лечатся от ковида 14 630 человек, в том числе 2722 человека находятся на лечении в больницах.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«Незначительный рост общего количества активно больных за неделю наблюдается после трехмесячного периода, когда, в основном, было снижение. Это свидетельствует о выходе эпидемического процесса на высокое, нестабильное плато и возможности нового роста заболеваемости», — говорится в опубликованных 8 мая материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Там признали, что майские каникулы поспособствовали сокращению контактов в трудовых коллективах и снижению угрозы распространения COVID-19. Но самым действенным способом победить инфекцию остаётся массовая вакцинация.

За 7 мая в Петербурге было зафиксировано 726 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 421 482 случая заражения. От COVID-19 в Северной столице кончались 13 485 человек, в том числе 34 человека умерли за последние сутки. Выздоровели за время пандемии 381 738 человек.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5248 коек. Из них свободна 1071 койка, или 20,4% от общего фонда для коронавирусных больных. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 24%, на ИВЛ находятся 192 пациента.