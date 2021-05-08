Элиста, , 20:49 — REGNUM В Республике Калмыкия из-за нестабильной ситуации, связанной с распространением коронавируса, продлили ограничительные меры. Глава республики Бату Хасиков подписал указ о запрете массовых мероприятий до 30 мая 2021 года включительно.

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Регион пока не достиг показателей эпидемиологического благополучия, рекомендованных Роспотребнадзором РФ для перехода на следующий этап смягчения коронавирусных мер. В общественных местах также необходимо соблюдать масочный режим и держать социальную дистанцию. Режим самоизоляции действует для граждан старше 65 лет.

При этом мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоятся с соблюдением всех санитарных требований.