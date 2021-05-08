Анкара, , 20:46 — REGNUM В Турции за минувшие сутки выявили 18 052 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 8 мая, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

По данным министерства, всего за время пандемии в стране выявили 5,016 млн носителей SARS-CoV-2.

Отмечается, что за это же время в стране скончались 42 746 пациентов с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Турции выявили более 20 тыс. носителей SARS-CoV-2.

Читайте также: В Турции за сутки выявили более 20 тыс. носителей SARS-CoV-2