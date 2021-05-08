Киев, , 20:44 — REGNUM

Президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Эгилс Левитс провели онлайн-переговоры, по итогам которых подписали совместную декларацию о поддержке усилий Киева на пути в Евросоюз. Об этом 8 мая сообщается на сайте офиса Зеленского.

« Подписана совместная декларация о европейской перспективе Украины, в которой лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС », — говорится в сообщении.

Зеленский и Левитс обсудили намерение Киева подать заявку на членство в ЕС. При этом глава Латвии заверил украинского коллегу в готовности Риги поддержать Киев, когда он будет готов к этому шагу.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью польскому изданию DGP, в котором заявила, что Евросоюз должен быстрее готовиться к тому, что «страны Восточного партнерства, особенно Грузия и Украина, могут стать его членами быстрее, чем кажется».

КерстиКальюлайд также отметила, что «Эстония всегда стремиться к тому, чтобы ЕС был как можно более открытым для новых членов».

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