Киев, 8 мая 2021, 20:44 — REGNUM
Президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Эгилс Левитс провели онлайн-переговоры, по итогам которых подписали совместную декларацию о поддержке усилий Киева на пути в Евросоюз. Об этом 8 мая сообщается на сайте офиса Зеленского.
Зеленский и Левитс обсудили намерение Киева подать заявку на членство в ЕС. При этом глава Латвии заверил украинского коллегу в готовности Риги поддержать Киев, когда он будет готов к этому шагу.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью польскому изданию DGP, в котором заявила, что Евросоюз должен быстрее готовиться к тому, что «страны Восточного партнерства, особенно Грузия и Украина, могут стать его членами быстрее, чем кажется».
КерстиКальюлайд также отметила, что «Эстония всегда стремиться к тому, чтобы ЕС был как можно более открытым для новых членов».
Читайте также: «Надоела эта лапша на ушах» — Европейская перспектива для Украины подписана