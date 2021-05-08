Кагальницкий район, Ростовская область, 8 мая 2021, 20:33 — REGNUM В Кагальницком районе Ростовской области бесследно пропала 17-летняя девочка. Донские следователи просят оказать содействие в её поиске.
Уточняется, что в апреле 2021 года несовершеннолетняя жительница станицы Кировской ушла из дома и до сих пор не вернулась. При этом мать и бабушка девочки пояснили, что подросток и раньше неоднократно уходила из дома на долгое время.
К поискам девочки подключились следователи, полицейские и волонтёры.