Кишинёв, , 20:31 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки выявили 191 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 8 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

По данным министерства, всего за время пандемии в стране выявили 252 604 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 243 195 человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране скончались 5943 пациента с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 250 носителей SARS-CoV-2.

Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 250 носителей SARS-CoV-2