Вашингтон, , 20:27 — REGNUM В Черном море в случае ухудшения отношений может произойти столкновение между военными России и Украины, однако Киеву не стоит рассчитывать на помощь США и Североатлантического альянса. Об этом сообщил адмирал ВМС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

По его мнению, США и НАТО будут решительно возражать в случае начала конфликта, однако, вероятно, никаких мер не предпримут. Ставридис напомнил, что под гарантию безопасности НАТО «нападение на одного — нападение на всех» Украина не подпадает.

Ставридис считает, что в случае возможного конфликта Россия будет использовать подлодки; вертолеты для доставки специальных сил, размещенные на десантных кораблях; быстрые патрульные катера с крылатыми ракетами класса «поверхность-поверхность» и крылатыми ракетами для поражения наземных целей; кибератаки для парализации украинского командования и контроля.

По его словам, руководство НАТО, даже если захочет, не сможет направить военных в регион достаточно быстро, поэтому «русские подавят украинцев».

Как передавало ИА REGNUM, 13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия всегда отвечала на угрозы, но сама никогда не была угрозой для других стран.