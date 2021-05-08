Кабул, , 20:23 — REGNUM

В Афганистане в результате серии взрывов у здания школы в столице Кабуле погибли не менее 37 человек, еще более 50 получили ранение. Об этом 8 мая сообщает телеканал 1TV со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

Отмечается, что три взрыва произошли перед школой для девочек, большинство убитых и пострадавших — ученицы школы.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся терактом, обвинив в нем радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, атака произошла около школы, когда дети покидали здание. Взрывы могли произойти в результате ракетной атаки. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

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