Париж, , 19:57 — REGNUM

Во Франции в результате схода двух лавин в департаменте Савойя погибли не менее семи человек, говорится в Twitter руководства департамента.

Отмечается, что сход первой лавины произошёл утром недалеко от коммуны Валлуар. Она накрыла две группы туристов, в результате четыре человека погибли. Выжить удалось только одной туристке.

Второй сход лавины произошел днем на территории горного массива Вануаз, в результате погибли три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, группу туристов из пяти человек накрыло лавиной в Бурятии. Трагедия произошла 3 мая на перевале Горелова по руслу реки Белый Иркут близ села Монды Тункинского района республики. Три человека погибли, двоим удалось выжить. Ранее сообщалось, что туристы были из Дивногорска, однако позже информацию уточнили.