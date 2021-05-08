Берлин, , 19:47 — REGNUM С любым правительством Германии, которое изберет немецкий народ, будут готовы сотрудничать власти России. Об этом в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Мы (власти РФ — прим. ИА REGNUM) будем сотрудничать с любым правительством (Германии — прим. ИА REGNUM)», — сказал Нечаев.

При этом российский дипломат добавил, что опыт работы с представителем партии «Зеленых» Йошкой Фишером, который занимал пост министра иностранных дел Германии в 1998—2005 годах, имеет Россия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, официально ставший единым кандидатом в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС и Христианско-социального союза (ХСС), заявил, что Германии не стоит отказываться от диалога с РФ и Китаем.

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