Лиссабон, , 19:43 — REGNUM

Лидеры стран Европейского союза на завершившемся 8 мая неформальном саммите в Порту (Португалия) не обсуждали тему отношений с Россией, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Дискуссии о России не было, поскольку она запланирована на следующем заседании Европейского совета (25 мая) и в Совете ЕС (на уровне глав МИД 10 мая)», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 8 мая, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в ходе совместного ужина с участниками саммита ЕС в Порту призвал страны Евросоюза выслать хотя бы по одному российскому дипломату в качестве поддержки Праги в ситуации с инцидентом со взрывами в 2014 году на складах боеприпасов во Врбетице.

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