Берлин, , 19:29 — REGNUM История вокруг ограничения деятельности организаций Алексея Навального в России, где следователи ориентируются на российское законодательство, сильно политизируется на Западе. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«История… сильно политизируется на Западе», — сказал дипломат.

Нечаев напомнил, что власти других стран «действуют со всей жесткостью», если неправительственные организации нарушают конституцию.

Как сообщало ИА REGNUM, иск о признании экстремистскими трёх структур, связанных с осуждённым блогером Алексеем Навальным, ранее прокуратура Москвы подала в Московский городской суд. Речь идёт о НКО «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан» (признаны в России иностранными агентами).

Читайте также: СМИ сообщили об отъезде сотрудников иноагента ФБК в Грузию