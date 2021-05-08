Барселона, Испания, , 19:26 — REGNUM 8 мая в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» в рамках 35-го тура испанской Примеры 2020/21 по футболу состоялся матч «Барселона» — «Атлетико» (Мадрид). Игра завершилась нулевой ничьей.

Самым ценным игроком встречи был признан вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген, совершивший шесть спасений. Точность передач футболиста составила 83%. WhoScored оценил игру вратаря на 8,31 балла.

Желтые карточки получили Сауль Ньигес, Фелипе Монтейро, Мориба Курума, Коке, Жерар Пике и Жорди Альба. На матче работала бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лосом. Ассистенты судьи — Пау Сербиан и Икер де Франсиско Грихальба.

«Барселона», набрав 75 очков, временно поднялась на вторую позицию в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» с 78-ю очками остался на первом месте.

Составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Лангле, Мингеса (Араухо, 46'), Дест (Роберто, 76'), Бускетс (Курума, 31'), Альба, Педри (Дембеле, 76'), де Йонг, Гризманн, Месси.

«Атлетико»: Облак, Савич, Монтейро, Кансенко, Коке, Лемар (Сауль, 13'), Льоренте, Карраско, Триппьер, Корреа (Кондогбья, 73'), Суарес.