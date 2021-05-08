Москва, 8 мая 2021, 19:21 — REGNUM
Российская Федерация делает всё, чтобы поддержать Таджикистан, учитывая происходящее в приграничном Афганистане. Об этом 8 мая заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве.
Глава российского государства напомнил, что в этой республике функционирует 201-я база вооруженных сил России, Минобороны РФ работает над её укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил.
В свою очередь Рахмон отметил, что, Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном — более 1300 км, или 60% всей линии границы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе заявил, что обстановка в Афганистане деградирует.
Он также заявил, что Министерство обороны России обеспокоено перемещением больших групп террористов в Афганистан.
По словам Шойгу, в Афганистан возвращаются боевики, уехавшие воевать в Сирию. Шойгу добавил, что обеспокоенность также вызывает производство наркотиков в Афганистане и наркотрафик из этой страны.
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