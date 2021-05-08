Москва, , 19:21 — REGNUM

Российская Федерация делает всё, чтобы поддержать Таджикистан, учитывая происходящее в приграничном Афганистане. Об этом 8 мая заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве.

« Конечно, очень важными являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане , — сказал Путин на встрече с Рахмоном . — Мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, как вы видите развитие событий. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы поддержать вас ».

Глава российского государства напомнил, что в этой республике функционирует 201-я база вооруженных сил России, Минобороны РФ работает над её укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил.

В свою очередь Рахмон отметил, что, Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном — более 1300 км, или 60% всей линии границы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе заявил, что обстановка в Афганистане деградирует.

Он также заявил, что Министерство обороны России обеспокоено перемещением больших групп террористов в Афганистан.

По словам Шойгу, в Афганистан возвращаются боевики, уехавшие воевать в Сирию. Шойгу добавил, что обеспокоенность также вызывает производство наркотиков в Афганистане и наркотрафик из этой страны.

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