Москва, , 19:09 — REGNUM Власти России делают всё для того, чтобы мигранты из Таджикистана чувствовали себя комфортно в РФ, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве.

« Знаю, что это вопрос (о трудовых мигрантах) чувствительный для Таджикистана, — цитирует Путина сайт Кремля. — Мы всё делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики ».

Глава российского государства отметил, что «достаточно большой объём для поддержки семей люди направляют из России к себе домой». «Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», резюмировал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство внутренних дел Российской Федерации намерено обязать всех мигрантов, которые будут находится на территории России длительное время, получать единый электронный документ сроком действия в 10 лет.

В документе будет в защищенном виде храниться графическая и текстовая информация о его владельце. Точный перечень сведений пока не определен — он будет содержаться в готовящемся законопроекте.

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