Волгоград, , 18:57 — REGNUM Неизвестного мужчину, который обстрелял маршрутку из травматического пистолета и ранил одного из пассажиров, разыскивают в Волгограде. Об этом 8 мая сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД.

В сообщении отмечается, что в салоне маршрутки «Газель-Nехт» по пути следования из Кировского района в сторону Центрального района произошел конфликт между находившимся в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и двумя молодыми людьми. Пассажиры транспортного средства попросили водителя высадить конфликтующих.

Отмечается, что нетрезвый мужчина, выйдя на улицу, выстрелил из травматического пистолета и ранил студента третьего курса. Кроме того, он также произвел несколько выстрелов по отъезжающий маршрутке.

Ведется поиск нападавшего.