Курган, , 18:57 — REGNUM В Курганской области к 8 мая подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них 22 зафиксирован в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 34 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 8 мая выявлен 20 635 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 19 236 человек, скончался 401 пациент с COVID-19.