8 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление главы МИД РФ о том, что США и ЕС насаждают миру тоталитаризм.

Тимур Кондратьев, , 21:26 — REGNUM Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Москва считает недопустимыми попытки насаждения тоталитаризма в мировых делах, которые предпринимают США и ЕС, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 8 мая в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО и ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Уважение нашему министру иностранных дел! Всегда приятно слушать умную речь, великолепная аргументация, тонкий юмор. Дай бог ему терпения в работе и крепкого здоровья!» — пишет Николай Т.

Многие пользователи оказались совершенно солидарны с позицией главы российского МИД. Люди убеждены, что Европа во главе с США стремится перевернуть устои мира и создать глобальное неравенство, в котором править будут они.

«Лавров совершенно точно описал ситуацию. Но можно было бы и прямо сказать, что США стремятся к мировому господству так же, как в своё время стремились Наполеон и Гитлер», — указал Алексей Л.

Сергей Лавров Kremlin.ru

Некоторые комментаторы отметили, что Европейские союз в данной ситуации сам является жертвой тоталитаризма Соединённых Штатов. Граждане считают, что Вашингтон приказывает Европе, и та покорно выполняет указания.

«Соединённые Штаты действительно стали диктатором в Европейском союзе. Европа живёт под диктатом Америки, заливаясь русофобским лаем», — отметил Виталий Ч.

Часть людей отметила, что Российская Федерация не желает оказаться под гнётом Соединённых Штатов, и именно это бесит больше всего американские власти. Поэтому против России развёрнута масштабная информационная и экономическая атака.

«Власть России, конечно, не нравится Западу, потому что отстаивает свои интересы и не принимает диктовку США. Только из-за этого и вводятся санкции, и оказывается давление на Россию», — поделился своим мнением Геннадий Г.

«Россия мешает Америке запустить механизм тоталитарного контроля во всем мире», — считает Руслан К.

Ряд пользователей указал на то, что говорить о некой абстрактной демократии в мире, конечно, можно, но это просто неприменимо в реальности.

«Демократии как таковой вообще не существует. У нас диктат президента, в США диктат корпораций и полиции с ФБР, которые на подсосе у корпораций. Неизвестно, что лучше», — поделился своим мнением Олег Е.

Американский авианосец Иван Шилов © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отметил, что слишком долго доходила данная мысль до российских властей. Люди пишут, что народ уже давно твердил об опасности США для всего мира, но этого старались не замечать.

«И 30 лет не прошло! Весь народ уже давно в курсе того, что США хочет прибрать к рукам весь мир, а до российского МИД эта новость дошла только сейчас. Мы же так везде опоздаем, и Вашингтон будет обгладывать российские косточки», — предполагает Олег Е.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН о том, что Москва считает недопустимыми попытки насаждения тоталитаризма в мировых делах, которые предпринимают США и ЕС.