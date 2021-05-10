Ульяновск, , 10:58 — REGNUM В Ульяновской области полицейские установили трёх подозреваемых в браконьерстве. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

В ведомстве отмечают, что вечером 7 мая около полицейские на берегу реки Большой Черемшан задержали 26-летнего жителя Самарской области. По предварительным данным правоохранителей, он незаконно ловил рыбу с использованием сети в нерестовый период.

Полицейскими изъято 50 метров сетей и выловленная рыба. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также полицейские задержали в тот день ещё двух мужчин, которых подозревают в незаконной добыче рыбы — у пруда возле села Большие Посёлки Карсунского района и в районе села Рязаново.

Отметим, что 4 мая в рамках профилактического мероприятия «Путина» участковые в ходе рейда на озере в Ульяновске задержали двоих мужчин, у которых при досмотре изъято 36 свежепойманных рыб, 25 метров сетей и лодка.