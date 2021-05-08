Дортмунд, Германия, , 18:47 — REGNUM 8 мая дортмундская «Боруссия» в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги 2020/21 одержала минимальную победу над «Ред Булл Лейпцигом» со счетом 3:2. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Лукас Клостерманн (63') и Дани Ольмо (77'). «Шмели» ответили тремя голами Марко Ройса (7') и Джейдона Санчо (51', 87').

Самым ценным игроком матча по версии WhoScored стал фланговый нападающий сборной Англии Джейдон Санчо, отметившийся дублем и совершивший одну успешную обводку. WhoScored оценил игру футболиста на 8,29 балла. Точность передач игрока — 83%.

Желтые карточки получили два футболиста: Матч Хуммельс и Амаду Хайдара. На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Лассе Козловски и Ян Зайдель — ассистенты главного судьи.

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Хитц, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Пищек, Дауд, Джан, Санчо, Ройс, Рейра, Азар.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Анхелиньо, Забитцер, Хенрихс, Кампль, Ольмо, Форсберг, Хи Чхан.

«Ред Булл Лейпциг» с 64-мя очками за два тура до конца остался на второй строчке. Таким образом, мюнхенская «Бавария» с 71-м очком стала чемпионом текущего сезона немецкой Бундеслиги 2020/21. «Боруссия», одержав 18-ю победу и набрав 58 очков, поднялась на четвертое место.