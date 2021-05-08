Ростов-на-Дону, , 18:37 — REGNUM В Ростовской области ввели мониторинг цен на овощи и фрукты, подорожавшие после закрытия пяти из шести аксайских рынков. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 мая.

С 27 апреля консультация была оказана почти четырём тысячам предпринимателей. В настоящее время более тысячи автомобилей торговцев овощами и фруктами ведут свою деятельность на территории старого аэропорта на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону. По информации Росстата, стоимость лука, картофеля, капусты не изменилась.

«Поручаю организовать постоянный мониторинг цен на основные виды товаров — овощей и фруктов, и вести его в еженедельном режиме, в сопоставлении с предыдущей неделей. Важно знать точные колебания цен», — потребовал глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что ранее правозащитник Александр Хуруджи предложил разработать закон о реновации рынков.

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