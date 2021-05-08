Берлин, , 18:36 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» (СП-2), который пройдет по дну Балтийского моря из России до Германии, могут построить до конца сентября 2021 года. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев в опубликованном 8 мая интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Он выразил надежду на то, что еще до выборов в бундестаг будет завершена реализация данного проекта.

При этом Нечаев добавил, что погодные условия будут иметь важное значение для завершения строительства газопровода. По его словам, специалистам остается проложить еще почти 100 км трубопровода.

Как передавало ИА REGNUM, 4 мая госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом в Лондоне заявил, что администрация президента США решительно выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2».

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