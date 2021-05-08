Казань, , 18:32 — REGNUM 8 мая в Туле в рамках 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 казанский «Рубин» одержал волевую победу над «Арсеналом» со счетом 4:2. При это команда Леонида Слуцкого уступала со счетом 0:2 к концу первого тайма.

Первый мяч на 25-й минуте встречи забил 20-летний российский полузащитник «пушкарей» Даниил Хлусевич — 1:0. Через 7 минут Лука Джорджевич удвоил преимущество хозяев, замкнув передачу Хлусевича — 2:0. На 52-й минуте Сергей Ткачев был удален с поля после второй желтой карточки. На той же минуте Джордже Деспотович сократил разрыв в счете, реализовав пенальти — 2:1. Через 7 минут 23-летний Денис Макаров сравнял счет после передачи Солтмурада Бакаева — 2:2. На экваторе второй половины Карл Старфельт впервые вывел гостей вперед — 2:3. Голевую передачу на свой счет записал Дарко Йевтич. В конце матча Михаил Костюков установил окончательный счет — 2:4.

MVP встречи с оценкой 8,79 был признан Даниил Хлусевич, отличившийся забитым мячом, голевой передачей, двумя успешными обводками и семью отборами. Точность передач футболиста составила 36%.

Статистика матча («Арсенал"/ «Рубин»)

Удары 4/10

Удары в створ 4/5

Угловые 6/3

Нарушения 7/5

Составы команд:

«Арсенал»: Шамов, Бурлак (Сокол, 61'), Беляев, Григалава, Бауэр, Чаушич (Пантелеев, 77'), Коновалов (Луценко, 87'), Хлусевич, Кангва (Панченко, 77'), Ткачев, Джорджевич.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Бегич, Зуев, Зотов, Йевтич, Абильдгор, Мусаев (Игнатьев, 41'), Деспотович, Макаров (Уремович, 90'), Бакаев (Костюков, 74').

Желтые карточки: Ткачев — 28, Бакаев — 54, Джорджевич — 62, Зуев — 64, Зотов — 79, Хлусевич — 81, Григалава — 90+5.

«Рубин,» одержав важнейшую победу, набрал 52 очка и поднялся на четвертое место турнирной таблицы РПЛ, которое является еврокубковым. «Арсенал» с 23-мя очками остался на 13-й позиции в зоне вылета.