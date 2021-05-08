Москва, , 18:25 — REGNUM 8 мая в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-лиги по футболу сезона 2020/21 московский «Локомотив» сыграл вничью в «Динамо» со счетом 0:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матче работала бригада арбитров во главе с Павлом Кукяном. Ассистенты судья — Алексей Лунев и Александр Богданов.

Желтые карточки получили Константин Тюкавин, Арсен Захарян, Рифат Жемалетдинов, Иван Ордец и Дмитрий Живоглядов. На 74-й минуте Иван Ордец был удален с поля после второй желтой карточки.

MVP встречи с оценкой 7,39 был признан бразильский защитник «железнодорожников» Мурило Серкейра, отличившийся тремя выигранными верховыми дуэлями. Точность передач футболиста составила 79%.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Насименто, Серкейра, Рыбус, Баринов, Игнатьев, Жемалетдинов, Куликов, Камано, Зе Луиш.

«Динамо»: Лещук, Варела, Скапинцев, Ордец, Евгеньев, Моро, Шиманьский, Фомин, Лесовой, Захарян, Тюкавин.

«Локомотив», набрав 53 очка, временно вернулся на вторую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 47-ю очками остался на седьмом месте.