Ульяновск, , 00:04 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 9 мая, День Победы отметят рядом значимых мероприятий, в том числе пройдут праздничный парад и салют. Но парад и салют состоятся без зрителей, сообщает администрация областного центра.

Ключевые события Дня Победы в Ульяновске будут транслироваться для всех жителей в онлайн-режиме. В мэрии ссылаются на продление ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. При этом данное ограничение в части присутствия зрителей касается только двух событий 9 Мая — парада и салюта.

«Парад Победы пройдёт без зрителей… В 22:00 на площади 30-летия Победы пройдёт праздничный салют без зрителей», — говорится в сообщении мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Ульяновске начались трёхдневные праздничные мероприятия, подготовленные учреждениями культуры в честь Дня Победы. Кроме того, состоялись акция «Сад памяти» и флешмоб, в ходе которого поэты, школьники, студенты, жители и гости читали стихи о Великой Отечественной войне.

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