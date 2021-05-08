Оренбург, , 18:16 — REGNUM В Оренбургской области от COVID-19 умерли ещё четыре пациента. Это следует из сообщения областного оперштаба.

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По данным на 8 мая смертельных случаев за весь период пандемии насчитали 891. Сутками ранее их было 887.

За 7 мая в регионе выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом, а с начала пандемии — 42 833. Выздоровели уже случая коронавирусной инфекции, в том числе 67 — за прошедшие 38 943 человека.