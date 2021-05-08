Киев, , 18:12 — REGNUM К жителям Украины по случаю годовщины окончания Второй мировой войны обратился бывший президент страны Петр Порошенко. Соответствующий пост он опубликовал 8 мая на странице в соцсети Facebook.

По его мнению, последствия Второй мировой войны ощутила Украина одной из первых якобы из-за «сговора двух тоталитарных режимов».

«Никогда снова», — под таким лозунгом мы сегодня отмечаем День памяти и примирения, — написал Порошенко. — Ведь именно цель не допустить новой большой войны в Европе и породила ЕС, к которому мы сейчас стремимся».

Также бывший президент Украины грубо высказался в адрес президента России Владимира Путина.

Как передавало ИА REGNUM, 29 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала журналистам, что политика Украины идёт в русле героизации нацизма.

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