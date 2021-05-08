Оксана Переможенко, 8 мая 2021, 21:22 — REGNUM В пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины 8 мая опубликовали обращение по случаю так называемого «дня памяти и примирения». В тексте утверждается, что Украина сегодня «защищает от России» не только себя, но и «всю демократическую Европу».

На Украине
На Украине
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
«В 2014 [году] Россия «начала военную агрессию» против Украины и «оккупировала» часть нашей территории. Сегодня Украина «защищает» не только саму себя, но и всю демократическую Европу. Ту Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны…» — говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

Заявление МИД Украины в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие раскритиковали заявление украинского внешнеполитического ведомства.

«Когда читаешь подобную чушь, само собой приходит понимание, что мы в Донбассе поступили правильно. Что другого варианта нет и не может быть. И почему-то хочется, чтоб такая Украина перестала существовать», — отметил Александр Л.

«Как противно все это слушать и читать. На этой злобной лжи уже выросло новое поколение молодёжи, принимающее всё как истину», — добавила Валентина О.

«А в руины Европу тоже Россия (СССР) превратила?» — задается вопросом Вадим Д.

«Не сомневаюсь, что в МИД Литвы, Латвии и Эстонии тоже подобное написали», — пишет Лариса П.

«Кто же ему, убогому, речи пишет? То же самое, что написать, что таракан защищает кухню от тапка! Хотят дождаться громкого ХЛОП?» — спросила Инесса А.

«У них в головах руины. И восстановления не предвидится», — добавила Людмила Ц.

Москали виноваты
Москали виноваты
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А Европа про это не знает и с РФ торгует себе, туристов принимает, ВНЖ выдает…» — отметил Андрей О.

«Ну, пока стоит стена имени великого стратега и управленца Яценюка, Европа может спать спокойно. Ну почему ахинею несёт МИД, а стыдно мне?» — спросил Алексей С.

«Даже боюсь спросить: какую, какую Европу? С СС «Галиция» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?» — спрашивает Ингварр О.

«Что только не скажешь, кого только не продашь ради мечты о Европе, которая никогда не сбудется…» — добавила Ольга С.

«Украина защищает Вселенную от страшного Мордора под названием РФ, силы Света и Борща противостоят русским агрессорам», — иронизирует Настя Д.

«Кулеба нашел в мусорном ведре шпаргалки Климкина», — отметил Александр В.

«Так Россия уже напала на Украину или нет?! Что-то не понял… От чего она там защищает?» — задался вопросом Алексей П.

Напомним, 6 мая депутат Верховной рады (фракция «Европейская солидарность»), бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире львовского телеканала NTA заявил, что в основе внешней политики Украины должна быть антироссийская повестка.

Украинский полицейский батальон марширует по улицам оккупированного Киева. 1942
Украинский полицейский батальон марширует по улицам оккупированного Киева. 1942

«Чего вообще не хватает во внешней политике Украины — это уверенности, уверенности в том, что наконец-то Украина должна взять на себя какую-то эту антироссийскую миссию. Я убежден, что мир сейчас, особенно в последние месяцы, уже увидел, насколько «опасной» является Россия для Украины. Насколько «опасна» Россия для мира… Украина сейчас имеет не только возможности, а наверное, и обязательство консолидировать мир вокруг себя для того, чтоб сдерживать Россию… Антироссийская повестка дня во внешней политике, это должно быть основой внешней политики Украины и блокирование, создание действительно антироссийской коалиции в мире. К сожалению, пока мы этого не видим в действиях Зеленского», — сказал Вятрович.

Отметим, с 2014 года официальная пропаганда Киева утверждает, что, воюя с жителями Донецкой и Луганской народных республик, украинская армия «на самом» деле якобы «воюет» с российским «агрессором».

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