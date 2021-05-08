Неаполь, Италия, , 18:02 — REGNUM 8 мая в Специи на стадионе «Альберто Пикко» в рамках 35-го тура итальянской Серии А 2020/21 «Наполи» одержал крупную победу над «Специей» со счетом 4:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В составе неаполитанской команды забитыми мячами отметились Петр Зелиньски (15'), Виктор Осимхен (23', 44') и Ирвинг Лосано (79'). Единственный гол хозяев забил Роберто Пикколи на 64-й минуте матча.

22-летний нигерийский нападающий Виктор Осимхен перешел в «Наполи» 1 сентября 2020 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне Осимхен принял участие в 21-м матче Серии А, в котором отметился девятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Составы команд:

«Специя»: Проведель, Маркицца, Шабо, Исмайли, Виньяли, Риччи, Эстевес (Акампора, 78'), Маджоре, Гьяси (Фариас, 68'), Верде (Пикколи, 46'), Ардила (Сапонара, 78').

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Хюсай (Руй, 69'), Ррахмани, Манолас, Демме, Руис, Политано (Лосано, 76'), Инсинье, Осимхен (Петанья, 84'), Зелиньски (Мертенс, 69').

Желтые карточки: Хюсай — 6, Риччи — 34, Эстевес — 58, Виньяли — 62, Осимхен — 65.

Статистика матча («Специя"/ «Наполи»)

Удары 6/12

Удары в створ 2/6

Владение 51%/49%

Нарушения 14/18

Угловые ½

«Наполи», одержав 22-ю победу в сезоне, набрал 70 очков и поднялся на вторую позицию. «Специя» с 34-мя набранными очками идет на шестнадцатом месте.