Берлин, 8 мая 2021, 18:00 — REGNUM
В Европейским союзе необходимо прояснить при разработке «зелёных сертификатов» ещё некоторые вопросы, среди которых признание прививок от COVID-19 не допущенными в союзе препаратами. Об этом 8 мая заявила канлцер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.
Технические условия для совместимости системы сертификатов в ЕС имеются, подчеркнула она.
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Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля страны — члены ЕС согласовали технические характеристики сертификатов о вакцинации, которые предполагается ввести на территории Европейского союза с июня текущего года.
Ранее в Европарламенте потребовали, чтобы сертификаты о вакцинации от COVID-19 были введены в Евросоюзе максимум на 12 месяцев. С 10 мая ЕС начинает испытания системы сертификатов вакцинации от COVID-19.
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