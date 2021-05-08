Берлин, , 18:00 — REGNUM

В Европейским союзе необходимо прояснить при разработке «зелёных сертификатов» ещё некоторые вопросы, среди которых признание прививок от COVID-19 не допущенными в союзе препаратами. Об этом 8 мая заявила канлцер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.

« Нам нужно прояснить еще некоторые содержательные вопросы, например, как быть с вакцинами, которые не допущены в Евросоюзе, — будут ли они в итоге признаны или нет », — сказала Меркель.

Технические условия для совместимости системы сертификатов в ЕС имеются, подчеркнула она.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля страны — члены ЕС согласовали технические характеристики сертификатов о вакцинации, которые предполагается ввести на территории Европейского союза с июня текущего года.

Ранее в Европарламенте потребовали, чтобы сертификаты о вакцинации от COVID-19 были введены в Евросоюзе максимум на 12 месяцев. С 10 мая ЕС начинает испытания системы сертификатов вакцинации от COVID-19.

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